Destra e sinistra storie politiche a confronto | faccia a faccia tra Gianni Ceredi e Marco Casali

Destra e sinistra, due tradizioni politiche opposte si troveranno a confrontarsi sabato 15 novembre alla Rimbomba di Bertinoro. Per l'occasione, Gianni Ceredi, consigliere comunale del Partito democratico nel comune di Cesena e Marco Casali consigliere di Fratelli d'Italia, ed ex candidato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Londra la piazza di residenti islamici contro gli attivisti di sinistra che cercano un alleato comune contro la destra

Le sceneggiate disoneste di destra e di sinistra su parlamentari e ministri salvati dai processi

La nuova egemonia della destra - Così la sinistra sta perdendo la battaglia più importante: quella s ...

Mediobanca: la politica a destra e a sinistra - Ho letto con grande interesse l'intervista di Piero Maranghi, che intreccia la sua storia personale con quella di Mediobanca

In Rai Cecconi colpito dalla destra, Boccia dalla sinistra: due frasi, due fazioni, stessa condanna - Lui sospettato perché è del Tg3, lei certamente genocida perché nominata dal vertice meloniano, dunque fascista in orbace.