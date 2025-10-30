Destra e sinistra storie politiche a confronto | faccia a faccia tra Gianni Ceredi e Marco Casali

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Destra e sinistra, due tradizioni politiche opposte si troveranno a confrontarsi sabato 15 novembre alla Rimbomba di Bertinoro. Per l'occasione, Gianni Ceredi, consigliere comunale del Partito democratico nel comune di Cesena e Marco Casali consigliere di Fratelli d'Italia, ed ex candidato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

destra sinistra storie politicheLa nuova egemonia della destra - Così la sinistra sta perdendo la battaglia più importante: quella s ... Da ilfoglio.it

destra sinistra storie politicheMediobanca: la politica a destra e a sinistra - Ho letto con grande interesse l’intervista di Piero Maranghi, che intreccia la sua storia personale con quella di Mediobanca ... ilcittadinoonline.it scrive

In Rai Cecconi colpito dalla destra, Boccia dalla sinistra: due frasi, due fazioni, stessa condanna - Lui sospettato perché è del Tg3, lei certamente genocida perché nominata dal vertice meloniano, dunque fascista in orbace. Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Destra Sinistra Storie Politiche