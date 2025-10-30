Dermatite atopica oltre 1,3 mln di persone hanno visto il corto ‘Diario atipico’

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Promuovere, attraverso un 'Diario atipico della dermatite atopica', una maggiore comprensione e consapevolezza della patologia infiammatoria che in Italia arriva a interessare fino al 20% della popolazione pediatrica e l'8% di quella adulta, limitandone le attività quotidiane, le relazioni sociali, la vita professionale e quella scolastica. Così i disegni e la narrazione di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

dermatite atopica oltre 13Dermatite atopica, oltre 1,3 mln di persone hanno visto il corto 'Diario atipico' - Diffusi i risultati di un originale progetto di sensibilizzazione realizzato da Almirall in collaborazione con Andea ... Lo riporta adnkronos.com

dermatite atopica oltre 13Dermatite atopica. “Venga riconosciuta come patologia cronica invalidante”. ANDeA lancia una raccolta firme - È tempo di un cambio di direzione per la dermatite atopica, malattia infiammatoria cronica che riguarda milioni di persone, dall’infanzia all’età adulta, con un impatto fortemente negativo sulla salut ... Lo riporta quotidianosanita.it

dermatite atopica oltre 13Dermatite atopica, i pazienti chiedono riconoscimento e tutele - La dermatite atopica è la più comune malattia infiammatoria cutanea nel mondo, con numeri in aumento, e l'Italia è tra i Paesi europei con la maggiore prevalenza, con una st ... Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Dermatite Atopica Oltre 13