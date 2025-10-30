Derattizzazione necessaria disposta la chiusura del plesso della scuola primaria

Lecceprima.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Sono sospese fino a lunedì 3 novembre le attività didattiche nel plesso scolastico della scuola primaria di via Antonio Lisi (traversa che collega viale Roma e via Roma), afferente all’Istituto comprensivo “Stomeo-Zimbalo”.Il provvedimento, a firma della dirigente scolastica Maria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

