Derattizzazione necessaria disposta la chiusura del plesso della scuola primaria
LECCE – Sono sospese fino a lunedì 3 novembre le attività didattiche nel plesso scolastico della scuola primaria di via Antonio Lisi (traversa che collega viale Roma e via Roma), afferente all'Istituto comprensivo "Stomeo-Zimbalo".Il provvedimento, a firma della dirigente scolastica Maria.
