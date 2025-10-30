Depositi realizzato senza autorizzazione e il Comune ordina la demolizione
Il Comune di Mondragone ha emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie realizzate senza alcun titolo abilitativo in via Giulio Cesare. A seguito di segnalazioni giunte agli uffici tecnici, il 9 e il 14 ottobre 2025 dipendenti dell'Ente, insieme agli. 🔗 Leggi su Casertanews.it
