Denunciato dalla moglie esasperata Tre anni di botte e maltrattamenti Braccialetto elettronico al marito
CREMA (Cremona) Da giugno sono tredici i braccialetti elettronici imposti nel Cremonese dal giudice a persone moleste e teoricamente violente o pericolose per le ex e i familiari. Una casistica che vede al primo posto gli uomini che ce l’hanno con ex mogli, compagne, fidanzate, seguiti da chi invece minaccia i propri parenti. Su tredici braccialetti, uno solo è stato messo a una donna. Martedì il giudice ha imposto il braccialetto elettronico – al momento peraltro non disponibile – a un uomo di Romanengo con precedenti di polizia che da tre anni maltrattava la consorte. La donna, logorata dalla situazione, alcuni giorni fa dopo l’ennesima aggressione ha trovato il coraggio di denunciare e ha raccontato che tre anni fa, dopo molti anni di matrimonio, il marito aveva iniziato ad abusare di bevande alcoliche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
#Denunciato dalla #moglie, #assolto dopo due anni: «Lontano da mio figlio e senza casa, un inferno» - X Vai su X
MilanoPaviaTV - Canale78 Era entrato in un locale vicino alla casa della ex moglie, che lo aveva denunciato nei mesi scorsi per stalking, ignorando i divieti del giudice. Per questo motivo un 38enne è stato arrestato dai Carabinieri per violazione del divieto di Vai su Facebook