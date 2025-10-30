denunciato dalla moglie esasperata tre anni di botte e maltrattamenti braccialetto elettronico al marito

CREMA (Cremona) Da giugno sono tredici i braccialetti elettronici imposti nel Cremonese dal giudice a persone moleste e teoricamente violente o pericolose per le ex e i familiari. Una casistica che vede al primo posto gli uomini che ce l’hanno con ex mogli, compagne, fidanzate, seguiti da chi invece minaccia i propri parenti. Su tredici braccialetti, uno solo è stato messo a una donna. Martedì il giudice ha imposto il braccialetto elettronico – al momento peraltro non disponibile – a un uomo di Romanengo con precedenti di polizia che da tre anni maltrattava la consorte. La donna, logorata dalla situazione, alcuni giorni fa dopo l’ennesima aggressione ha trovato il coraggio di denunciare e ha raccontato che tre anni fa, dopo molti anni di matrimonio, il marito aveva iniziato ad abusare di bevande alcoliche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

