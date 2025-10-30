Denise Pipitone scomparsa da 21 anni Piera Maggio in lacrime a Chi l' ha visto | Era veramente abominevole
Piera Maggio a Chi l’ha visto? mostra la nuova foto di Denise Pipitone, oggi 25enne. “La cerco viva, fino a prova contraria”, dice la madre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Diffusa una nuova immagine di come potrebbe essere #denisepipitone oggi, all'età di 25 anni. I genitori commuovono tutti: "Ogni giorno senza la tua presenza è un'eternità ma continuiamo a sperare di poterti riabbracciare".
Le nuove immagini di age progression mostrano il possibile aspetto attuale di $DenisePipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo all'età di quattro anni.
Denise Pipitone scomparsa da 21 anni, Piera Maggio in lacrime a Chi l'ha visto: "Era veramente abominevole" - "La cerco viva, fino a prova contraria", dice la madre
Denise Pipitone scomparsa 21 anni fa: cos'è successo/ Come potrebbe essere oggi: nuova "age progression" - Cos'è successo a Denise Pipitone, scomparsa 21 anni fa: il caso a Verissimo.
La mamma di Denise Pipitone non si arrende al mistero lungo 21 anni: "Mia figlia va cercata" - Adesso ne ha 25, l'inchiesta è ufficialmente archiviata ma i genitori diffondono una nuova immagine di come potrebbe essere