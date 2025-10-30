Denise Pipitone? Forse un giorno dirò molto di più Ecco come potrebbe essere ora a 25 anni | Piera Maggio mostra la nuova foto a Chi l’ha visto

Il senso di angoscia delle prime ore, lo smarrimento di quei giorni, la difficoltà di dire subito alle forze dell’ordine la verità: Piera Maggio e il suo compagno Piero Pulizzi che è anche il padre biologico di Denise Pipitone, sono stati ospiti di ieri negli studi d i “Chi l’ha visto”. La difficile verità. Ai tempi della scomparsa Pulizzi era sposato con Anna Corona a cui l’uomo nascose l’esistenza di questa bimba nata al di fuori del matrimonio. Non deve essere stato facile allora per la madre di Denise uscire allo scoperto in un piccolo paese della Sicilia, rispetto alla storia che aveva avuto con Pulizzi e da cui era nata Denise. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

