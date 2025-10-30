Delle raffigurazioni mostruose delle balene | lo scrittore Philip Hoare a Palazzo Ducale
Sarà lo scrittore e docente di scrittura creativa all’Università di Southampton, Philip Hoare, ad aprire – lunedì 3 novembre alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale – il public program di Moby Dick – La Balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea, la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
