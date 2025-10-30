Delitto Nada Cella terremoto in tribunale | guai per gli imputati

Dopo quasi ventisette anni dal tragico episodio avvenuto il 6 maggio 1996, il cold case di Nada Cella torna sotto i riflettori della giustizia. In tribunale a Chiavari, la pubblica accusa ha chiuso la propria requisitoria, chiedendo l’ ergastolo per l’ex insegnante Anna Lucia Cecere, accusata di omicidio volontario aggravato, e quattro anni di reclusione per il commercialista Marco Soracco, imputato per favoreggiamento. Leggi anche: Femminicidio Luciana Ronchi, la confessione shock dell’ex marito: rivelato il movente Il delitto, avvenuto nello studio di Soracco in via Marsala, aveva visto la giovane segretaria, allora venticinquenne, perdere la vita in circostanze drammatiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

