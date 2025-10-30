Delitto Nada Cella pm chiede l’ergastolo per la Cecere Uccise per invidia e frustrazione con crudeltà | con calci pugni e forse una pinzatrice
Delitto Nada Cella è uno dei cold case che più ha dilaniato, commosso, e tormentato l’opinione pubblica scossa, profondamente, da una vicenda rimasta insoluta fino ad oggi da ormai ben 30 anni (29 per l’esattezza). Da quando il corpo di quella giovane donna, una segretaria di 24 anni, fu trovato dalle forze dell’ordine inerme sul pavimento e immerso nel suo stesso sangue. Era la mattina del 6 maggio 1996 a Chiavari (Genova). Quella mattina, Nada fu trovata in un lago di sangue nell’ufficio. Era stata colpita ripetutamente alla testa con un oggetto contundente (mai ritrovato). A scoprirla fu il suo datore di lavoro, Marco Soracco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Caso Nada Cella, l’affondo finale: “Solo Soracco e Cecere sulla scena del delitto” cuneodice.it/109694$Cronaca $CuneoeValli $Boves - X Vai su X
Delitto Nada Cella, la scuola di ballo frequentata da Soracco e le versioni opposte dei testimoni - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Nada Cella, le richieste della pm: “Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco” - Le richieste della pm Gabriella Dotto al termine della requisitoria del processo. Riporta ilsecoloxix.it
Omicidio Nada Cella, il pm chiede l'ergastolo per Anna Lucia Cecere - La Procura di Genova ha chiesto la condanna per l'ex insegnante accusata di avere ucciso la donna il 6 maggio 1996 a Chiavari. Come scrive tg24.sky.it
Cold case Nada Cella, la pm dopo 29 anni: ergastolo per Cecere, 4 anni a Soracco - La pm Gabriella Dotto stamane in Tribunale a Genova ha terminato la lunga requisitoria per il processo sul delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari, chiedendo l’ergastolo per Anna ... ligurianotizie.it scrive