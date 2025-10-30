Delitto Nada Cella è uno dei cold case che più ha dilaniato, commosso, e tormentato l’opinione pubblica scossa, profondamente, da una vicenda rimasta insoluta fino ad oggi da ormai ben 30 anni (29 per l’esattezza). Da quando il corpo di quella giovane donna, una segretaria di 24 anni, fu trovato dalle forze dell’ordine inerme sul pavimento e immerso nel suo stesso sangue. Era la mattina del 6 maggio 1996 a Chiavari (Genova). Quella mattina, Nada fu trovata in un lago di sangue nell’ufficio. Era stata colpita ripetutamente alla testa con un oggetto contundente (mai ritrovato). A scoprirla fu il suo datore di lavoro, Marco Soracco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Delitto Nada Cella, pm chiede l’ergastolo per la Cecere. Uccise per “invidia e frustrazione con crudeltà”: con calci, pugni e (forse) una pinzatrice