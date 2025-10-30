Delitto Nada Cella la pm | Ergastolo a Cecere per l’omicidio 4 anni a Soracco per favoreggiamento

La Procura chiude la requisitoria: l’ex insegnante ha agito “per frustrazione e con lucida follia”, Soracco ha avuto un “comportamento manipolatorio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Delitto Nada Cella, la pm: “Ergastolo a Cecere per l’omicidio, 4 anni a Soracco per favoreggiamento”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caso Nada Cella, l’affondo finale: “Solo Soracco e Cecere sulla scena del delitto” cuneodice.it/109694$Cronaca $CuneoeValli $Boves - X Vai su X

Delitto Nada Cella, la scuola di ballo frequentata da Soracco e le versioni opposte dei testimoni - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Nada Cella, la pm: "Processo indiziario, ma responsabilità chiare di Cecere" - Durante la requisitoria mostrati a confronto l'identikit della donna fuggita dal luogo del delitto e la fototessera dell'ex insegnante ... Lo riporta rainews.it

Caso Nada Cella, l’affondo finale: “Solo Soracco e Cecere sulla scena del delitto” - Dalle confidenze della vicina al bottone sul cadavere, nelle parole del pm tutti gli elementi che accusano l’ex maestra: ma perché il commercialista scelse di tacere? cuneodice.it scrive

Processo Cella, oggi le richieste di condanna per Cecere e Soracco - Il processo si era aperto a febbraio, Soracco ha fatto dichiarazioni spontanee in aula mentre la Cecere non si è mai presentata ... Scrive primocanale.it