Secondo l'accusa il commercialista "è il principale responsabile dell'impunità di Cecere". Le segretaria era stata uccisa nel 1996. Sentenza il 18 dicembre La pm Gabriella Dotto ha chiesto l’ergastolo per Annalucia Cecere, accusata di aver ucciso il 6 maggio 1996 Nada Cella, nello studio del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Delitto Nada Cella, la pm chiede l'ergastolo per Annalucia Cecere e 4 anni per il commercialista Soracco