Delitto Nada Cella | chiesto l' ergastolo per Anna Lucia Cecere e quatto anni per Soracco

Genovatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, la pm Gabriella Dotto ha terminato la lunga requisitoria per il processo sul delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari chiedendo l'ergastolo per Anna Lucia Cecere, accusata di omicidio e quattro anni per il commercialista Marco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

