Delitto Garlasco i tre legali ascoltati in Procura

Oggi è il giorno dei tre avvocati che difesero nel 2017 Andrea Sempio, accusato di omicidio in concorso nel nuovo filone di inchiesta del delitto di Garlasco. C'erano loro quando fu chiesta l'archiviazione dall'allora procuratore Mario Venditti, iscritto a settembre nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Il sospetto nei suoi confronti è di aver accettato soldi per scagionare il migliore amico del fratello di Chiara. Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi sono stati, dunque, convocati dalla Procura di Brescia per essere ascoltati in giornata. L'intenzione dei pubblici ministeri è di individuare chi avrebbe partecipato al passaggio di carte secretate e ricostruire il giro di soldi almeno 60 mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto Garlasco, i"tre legali ascoltati in Procura

Argomenti simili trattati di recente

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha incontrato i suoi periti in una clinica genetica a Roma. Nessun nuovo esame, ma il focus resta sugli errori da analizzare. Una tappa cruciale per la difesa, mentre ogni dettaglio torna sotto osservazione. - facebook.com Vai su Facebook

Le nuove analisi sul delitto di Garlasco potrebbero ribaltare la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: il lavoro della professoressa Cattaneo e gli esami su Andrea Sempio cambiano tuttI - X Vai su X

Garlasco, carte secretate e corruzione: i tre ex avvocati di Sempio saranno sentiti in procura - Ma non a quelli che stanno difendendo Andrea Sempio dall'accusa di omicidio in concorso peril ... Secondo iltempo.it

Garlasco in TV: il caso dei conti correnti sospetti e un’intercettazione decisiva, i legali di Sempio in Procura - Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi saranno sentiti oggi a Brescia: le ultime news a Mattino Cinque di Federica Panicucci, cosa sta succedendo ... Lo riporta libero.it

Delitto di Garlasco, “tre ex legali di Sempio saranno sentiti a Brescia”/ Cataliotti “Stiamo ripetendo esami” - Delitto di Garlasco e indagine corruzione Venditti: tre ex legali di Andrea Sempio saranno sentiti da Procura Brescia. ilsussidiario.net scrive