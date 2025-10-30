Delitto di Nada Cella le richieste della pm | Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco

Le richieste della pm Gabriella Dotto al termine della requisitoria del processo. La sentenza è attesa per il 18 dicembre prossimo.

© Ilsecoloxix.it - Delitto di Nada Cella, le richieste della pm: “Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco”

