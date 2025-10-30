Delitto di Garlasco il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione
Il padre di Andrea Sempio è ufficialmente indagato per corruzione. Giuseppe Sempio è iscritto al registro degli indagati della Procura di Brescia in seguito alla più vasta inchiesta sul delitto di Garlasco avvenuto nell'agosto del 2007. La notizia è stata lanciata in esclusiva dai canali social del Tg1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha incontrato i suoi periti in una clinica genetica a Roma. Nessun nuovo esame, ma il focus resta sugli errori da analizzare. Una tappa cruciale per la difesa, mentre ogni dettaglio torna sotto osservazione. - facebook.com Vai su Facebook
Le nuove analisi sul delitto di Garlasco potrebbero ribaltare la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: il lavoro della professoressa Cattaneo e gli esami su Andrea Sempio cambiano tuttI - X Vai su X
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm di Pavia» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... Come scrive ilmattino.it
Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione - Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe Sempio, è indagato per corruzione. Segnala lapresse.it
Garlasco, il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura ... Lo riporta leggo.it