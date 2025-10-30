Delitto di Garlasco il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre di Andrea Sempio è ufficialmente indagato per corruzione. Giuseppe Sempio è iscritto al registro degli indagati della Procura di Brescia in seguito alla più vasta inchiesta sul delitto di Garlasco avvenuto nell'agosto del 2007. La notizia è stata lanciata in esclusiva dai canali social del Tg1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

