Delitto di Garlasco il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione | avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio

Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sospettato numero uno della nuova indagine sul delitto di Garlasco, è indagato dalla procura di Brescia con l’accusa di corruzione. L’ipotesi accusatoria è che l’uomo abbia versato una cifra tra i 20 e i 30mila euro per far chiudere l’indagine del 2017 a carico del figlio, anche all’epoca sospettato di poter essere l’assassino di Chiara Poggi. L’indagine, che vede l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, ha preso una svolta quando, durante una perquisizione dei carabinieri della sezione Omicidi del Nucleo investigativo di Milano avvenuta lo scorso 14 maggio in via Canova a Garlasco, dove vivono i genitori di Andrea Sempio, sarebbe stato trovato un appunto con su scritto: “Venditti gip archivia X 20-30 euro”. 🔗 Leggi su Tpi.it

