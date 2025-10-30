Delibera della Regione Puglia le preoccupazioni di Confintesa Sanità
Confintesa sanità esprime preoccupazione per la Delibera della Regione Puglia n 132825 che prevede misure straordinarie per contrastare la carenza di infermieri, quale la possibilità per le RSA di sostituire, fino al 31122025, con Operatori Socio sanitari (OSS) gli infermieri entro il limite. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Delibera della Regione Puglia, le preoccupazioni di Confintesa Sanità - Confintesa Sanità esprime preoccupazione per la Delibera della Regione Puglia n 1328/25 che prevede misure straordinarie per contrastare la carenza di infermieri ... Lo riporta baritoday.it
«Puglia in emergenza idrica», scatta il piano della Regione: «Priorità assoluta all'uso potabile» - La Giunta regionale della Puglia ha dichiarato lo stato di crisi regionale per rischio da deficit idrico, approvando contestualmente il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025- Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Regione, il caso lady Righini e la delibera finita sui social - Una delibera anticipata via social non da un giornalista ma dalla compagna dell’assessore che, per giunta, mette like al post incriminato. Da ilmessaggero.it