Delibera della Regione Puglia le preoccupazioni di Confintesa Sanità

Confintesa sanità esprime preoccupazione per la Delibera della Regione Puglia n 132825 che prevede misure straordinarie per contrastare la carenza di infermieri, quale la possibilità per le RSA di sostituire, fino al 31122025, con Operatori Socio sanitari (OSS) gli infermieri entro il limite. 🔗 Leggi su Baritoday.it

