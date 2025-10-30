Delegazione di tecnici giapponesi al cantiere della cassa di espansione del torrente Baganza

Nell’ambito di una visita tecnica e di scambio di conoscenze in Emilia-Romagna, coordinata dalla Regione, una delegazione di tecnici di imprese e associazioni giapponesi che si occupano di impianti idraulici relativi ai fiumi che afferiscono al ministero del Territorio, Infrastrutture, Trasporti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Esercitazione in parete per il Soccorso alpino Sul Monte Alben i tecnici della VI Delegazione Orobica hanno messo alla prova tecnica e coordinamento in condizioni autunnali. Scopri di più nell’articolo https://myvalley.it/2025/10/monte-alben-il-soc - facebook.com Vai su Facebook

Presentata a Roma la delegazione in partenza per le #Deaflympics2025 di Tokyo. 87 atleti, 60 tecnici, 8 discipline e un’unica bandiera, quella dell’Italia. Tra loro anche Luca Loranzi, primo atleta sordo delle #FiammeOro della #PoliziadiStato #16ottobre - X Vai su X

Tecnici giapponesi visitano il cantiere della cassa di espansione del Baganza - Video - Romagna, coordinata dalla Regione, una delegazione di tecnici di imprese e associazioni giapponesi che si occupano di impianti id ... Secondo gazzettadiparma.it

La sottosegretaria Rontini incontra delegazione giapponese di imprese specializzate in pompe idrauliche per fiumi - Le località del Giappone colpite, tra il 2024 e il 2025, da nubifragi e piogge torrenziali che hanno provocato frane ed esondazioni di corsi d’acqua con ... Segnala ravennanotizie.it

Fedriga, 'a gennaio delegazione di imprese giapponesi in Fvg' - "A gennaio avremo il piacere di ospitare in Friuli Venezia Giulia una delegazione di imprese giapponesi, interessate in particolare ad approfondire le possibilità di sviluppare partnership in ambito ... Segnala ansa.it