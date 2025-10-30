Delegazione di tecnici giapponesi al cantiere della cassa di espansione del torrente Baganza

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di una visita tecnica e di scambio di conoscenze in Emilia-Romagna, coordinata dalla Regione, una delegazione di tecnici di imprese e associazioni giapponesi che si occupano di impianti idraulici relativi ai fiumi che afferiscono al ministero del Territorio, Infrastrutture, Trasporti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tecnici giapponesi visitano il cantiere della cassa di espansione del Baganza - Video - Romagna, coordinata dalla Regione, una delegazione di tecnici di imprese e associazioni giapponesi che si occupano di impianti id ... Secondo gazzettadiparma.it

delegazione tecnici giapponesi cantiereLa sottosegretaria Rontini incontra delegazione giapponese di imprese specializzate in pompe idrauliche per fiumi - Le località del Giappone colpite, tra il 2024 e il 2025, da nubifragi e piogge torrenziali che hanno provocato frane ed esondazioni di corsi d’acqua con ... Segnala ravennanotizie.it

Fedriga, 'a gennaio delegazione di imprese giapponesi in Fvg' - "A gennaio avremo il piacere di ospitare in Friuli Venezia Giulia una delegazione di imprese giapponesi, interessate in particolare ad approfondire le possibilità di sviluppare partnership in ambito ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Delegazione Tecnici Giapponesi Cantiere