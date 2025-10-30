Del Piero ricorda la Serie B con la Juventus | Ero tranquillo pur sapendo di andare all’inferno Un mese prima alzavo la Coppa del Mondo è stato traumatico…
Del Piero, nel programma This is me su Canale 5, ha ricordato così la Serie B con la Juventus. Queste le sue dichiarazioni. Nel programma This is me su Canale 5, Alessandro Del Piero ha riavvolto il nastro dei ricordi della Serie B vissuta con la maglia della Juventus. Ecco le dichiarazioni della leggenda bianconera. PAROLE – « Un momento difficile c’è stato, tosto, ne siamo usciti con una decisione presa serenamente. Ero tranquillo, pur sapendo di andare all’inferno. Un mese prima alzavo la Coppa del Mondo.È stato traumatico. Ma fa parte del percorso, ci sono momenti fantastici che il calcio mi ha permesso di vivere e altri che ti mettono alla prova». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
