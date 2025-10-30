Del Piero | La Serie B con la Juve traumatica ma nessun dubbio Fa parte…

A This is Me l'ex capitano bianconero è tornato a parlare della retrocessione del club bianconero nella serie cadetta dopo il caso Calciopoli. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Del Piero: “La Serie B con la Juve traumatica, ma nessun dubbio. Fa parte…”

Del Piero: "La Serie B? E' stato un momento tosto, però presi la decisione in maniera serena" - Ospite del programma TV "This is me", in onda su "Canale 5", Alessandro Del Piero, ex numero 10 e capitano della Juventus, è tornato sull'annata che i bianconeri ... Scrive tuttojuve.com

Del Piero ricorda la Serie B con la Juventus: «Ero tranquillo, pur sapendo di andare all’inferno. Un mese prima alzavo la Coppa del Mondo, è stato traumatico…» - Queste le sue dichiarazioni Nel programma This is me su Canale 5, Alessandro Del Piero ha riavvolto il na ... Come scrive juventusnews24.com

Alessandro Del Piero: «Vengo da una famiglia semplice, i miei genitori si sono fatti il mazzo. La Serie B dopo il Mondiale? È stato traumatico» - Dall’infanzia «semplice» alle prime giocate, fino ai grandi trionfi sul campo e ai momenti più ... Scrive msn.com