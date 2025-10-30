Del Fante Poster | Stock risparmio da 324 miliardi porto sicuro anche in periodi turbolenti

(Adnkronos) – Il Risparmio Postale è per gli italiani “un porto sicuro anche in periodi di turbolenza dell’economia. Lo stock oggi ammonta a 324 miliardi di euro, con 31 milioni di libretti per un valore di 94 miliardi di euro e 39 milioni di buoni fruttiferi per un valore di 230 miliardi di euro. Ci . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

