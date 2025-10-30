Degrado in via Luigi Pirandello i residenti chiedono interventi all' amministrazione comunale

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La consigliera del Terzo Municipio Angela Cerri si fa portavoce delle lamentele dei residenti e commercianti in merito alle condizioni di criticità in cui versa la via Luigi Pirandello, nel quartiere Borgo-Sanzio. “La via in questione, evidentemente mal pulita e mantenuta, è divenuta habitat. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Mestre. Allarme degrado, strada del centro presa d'assalto dagli sbandati. Residenti furiosi: «A rischio l'incolumità nostra e dei turisti» - «La situazione è insostenibile» e per questo hanno scritto al prefetto Michele Di Bari, al sindaco Luigi Brugnaro, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Locale chiedendo interventi ... Secondo ilgazzettino.it

degrado via luigi pirandello"Degrado e movida in via Ugo Bassi. Ok i controlli. Ma ancora problemi" - Parallela a corso Guercino, la via principale di Cento, la strada dedicata all’eroe del risorgimento è ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Degrado Via Luigi Pirandello