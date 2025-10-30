Roma, 30 ott – I maranza del Duce in quel di Genova, falci e martelli fascisti a Venezia. Dove un gruppo di attivisti del Fronte della Gioventù Comunista all’Università Cà Foscari ha interrotto un incontro con Emanuele Fiano. “ Atteggiamento fascista ” l’ha definito l’ex deputato democratico. Eppure della stessa parrocchia, secondo la sempre contraddittoria parte sinistra dell’opinione pubblica, farebbe pure parte il governo Netanyahu. Come, superfluo ribadirlo, gli esecutivi Meloni, Trump o quello presieduto da Orban. Ed Elon Musk dove lo mettiamo? Fascisti, ovunque fascisti. Senza dimenticare Vladimir Putin, tra le altre cose ex funzionario del Kgb, definito da Repubblica nel non lontano gennaio 2024 il “ volto del fascismo di oggi ”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Defascistizzare il passato per fascistizzare il presente?