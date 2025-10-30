Dedicata a te al via la carta da 500 euro per 1,1 milioni di famiglie

Da oggi, 30 ottobre, le famiglie italiane con ISEE fino a 15mila euro potranno accedere alla carta "Dedicata a te", il contributo di 500 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura, voluta dai ministeri dell'Agricoltura, dell'Economia, del Lavoro e delle Imprese, coinvolge quest'anno oltre 1,1 milioni di nuclei familiari e viene finanziata con un fondo da 500 milioni di euro destinato a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato come si tratti del terzo anno consecutivo di attivazione della carta, definendola "un impegno concreto del Governo per essere al fianco delle famiglie italiane che affrontano un periodo di difficoltà".

