Sei aspiranti content creator – Michele, Tiziana, Leo, Antonella, Filippo e Belinda – vengono selezionati come finalisti per un misterioso contest esclusivo conosciuto come Dedalus e condotti in un luogo isolato, dove gareggeranno per ottenere il primo premio che garantirà al vincitore un milione di euro in denaro e visibilità online senza precedenti. A fare gli onori di casa vi è il misterioso Master, colui che ha organizzato le prove ai quali i concorrenti verranno sottoposti. Inizialmente le sfide che li attendono appaiono relativamente innocue, tra giochi di squadra e test di abilità social, ma ben presto la situazione degenera in qualcosa di molto più oscuro e violento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Dedalus: un gruppo di influencer in un reality show mortale – Recensione