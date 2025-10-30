Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha proceduto ad accompagnare presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria (Roma) una donna di 57 anni di nazionalità rumena senza fissa dimora che non aveva rispettato un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Benevento. La donna, che annovera a suo carico pregiudizi penali per reati contro il patrimonio e atti osceni in luogo pubblico, non aveva ottemperato a quanto previsto dal predetto provvedimento, che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro la fine di settembre 2025. Pertanto il Questore, in esecuzione al decreto di espulsione del Prefetto di Benevento, essendo la stessa irregolarmente presente sul territorio nazionale, ha disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per Rimpatri di Ponte Galeria (Roma), ove veniva accompagnata da personale dipendente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Decreto di allontanamento non rispettato: 57enne trasferita a Roma in attesa di rimpatrio