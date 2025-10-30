De Roon nessuna lesione | può già tornare con l' Udinese
Gli esami hanno escluso problemi muscolari per l'olandese uscito nel primo tempo contro il Milan per una contrattura al flessore sinistro. Da domani tornerà in gruppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
