De Luca su Fico la conversione sulla via del campo largo | mi rimangio tutto E il 5S ripaga con una gaffe | invita FI all’evento

Secoloditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono serate che valgono più di mille analisi politiche. Quella di ieri, a Napoli, per la presentazione del “Campo largo” campano, è stata una di queste. Un vero e proprio saggio del trasformismo politico e della capacità del “fare fronte comune” di rendere comici anche i “drammi politici personali”. E se lo scrive anche il Corriere della sera . Già, perché in un trafiletto che svetta in primo piano ai nostri occhi sull’edizione cartacea odierna del quotidiano di Via Solferino leggiamo questo incipit: «Le espressioni non erano propriamente festose, specie quella del governatore uscente. Ma Roberto Fico e Vincenzo De Luca, ieri sera, si sono fatti fotografare per la prima volta insieme, alla presentazione del Campo largo, che correrà alle Regionali in Campania». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

de luca su fico la conversione sulla via del campo largo mi rimangio tutto e il 5s ripaga con una gaffe invita fi all8217evento

© Secoloditalia.it - De Luca su Fico, la conversione sulla via del campo largo: mi rimangio tutto. E il 5S ripaga con una gaffe: invita FI all’evento

Approfondisci con queste news

de luca fico conversioneRegionali Campania, Fico: «Con Vincenzo De Luca ho lavorato per raggiungere obiettivi comuni» - «Sono una persona che fa squadra, è nel mio carattere che vuole costruire. Come scrive ilmattino.it

de luca fico conversioneRegionali Campania. Disgelo Fico-De Luca, primo evento insieme: «Uniti per la vittoria» - A una ventina di giorni dal voto, eccoli, tutti i leader del centrosinistra campano assieme. Segnala ilmattino.it

de luca fico conversioneFico e De Luca, la prima volta insieme in campagna elettorale - Ma Roberto Fico e Vincenzo De Luca stasera sanciscono l'alleanza partecipando insieme, e facendosi fotografare uno ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: De Luca Fico Conversione