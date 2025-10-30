Ci sono serate che valgono più di mille analisi politiche. Quella di ieri, a Napoli, per la presentazione del “Campo largo” campano, è stata una di queste. Un vero e proprio saggio del trasformismo politico e della capacità del “fare fronte comune” di rendere comici anche i “drammi politici personali”. E se lo scrive anche il Corriere della sera . Già, perché in un trafiletto che svetta in primo piano ai nostri occhi sull’edizione cartacea odierna del quotidiano di Via Solferino leggiamo questo incipit: «Le espressioni non erano propriamente festose, specie quella del governatore uscente. Ma Roberto Fico e Vincenzo De Luca, ieri sera, si sono fatti fotografare per la prima volta insieme, alla presentazione del Campo largo, che correrà alle Regionali in Campania». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

De Luca su Fico, la conversione sulla via del campo largo: mi rimangio tutto. E il 5S ripaga con una gaffe: invita FI all'evento