De Laurentiis | Un tifoso juventino mi disse che loro un presidente come me non ce l’hanno
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della RSI, parlando del suo rapporto con la piazza e rispondendo alle critiche ricevute negli anni. Le parole di De Laurentiis. «Qui sta il punto: il calcio, purtroppo, si vive di settimana in settimana, partita dopo partita. Nel mondo del cinema non ho mai sentito i miei spettatori pretendere sempre di più, mentre nel calcio non basta mai, non fai mai abbastanza. Ti chiedono nuovi acquisti, cambi di allenatore. spesso da persone che fanno solo fantacalcio e capiscono poco di quello vero!» «Oggi ci sono circa 85 milioni di tifosi del Napoli nel mondo, 15 milioni solo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
