Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della RSI, parlando del suo rapporto con la piazza e rispondendo alle critiche ricevute negli anni. Le parole di De Laurentiis. «Qui sta il punto: il calcio, purtroppo, si vive di settimana in settimana, partita dopo partita. Nel mondo del cinema non ho mai sentito i miei spettatori pretendere sempre di più, mentre nel calcio non basta mai, non fai mai abbastanza. Ti chiedono nuovi acquisti, cambi di allenatore. spesso da persone che fanno solo fantacalcio e capiscono poco di quello vero!» «Oggi ci sono circa 85 milioni di tifosi del Napoli nel mondo, 15 milioni solo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Un tifoso juventino mi disse che loro un presidente come me non ce l’hanno»