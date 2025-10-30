De Laurentiis | Un tifoso juventino mi disse che loro un presidente come me non ce l’hanno

Ilnapolista.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della RSI, parlando del suo rapporto con la piazza e rispondendo alle critiche ricevute negli anni. Le parole di De Laurentiis. «Qui sta il punto: il calcio, purtroppo, si vive di settimana in settimana, partita dopo partita. Nel mondo del cinema non ho mai sentito i miei spettatori pretendere sempre di più, mentre nel calcio non basta mai, non fai mai abbastanza. Ti chiedono nuovi acquisti, cambi di allenatore. spesso da persone che fanno solo fantacalcio e capiscono poco di quello vero!» «Oggi ci sono circa 85 milioni di tifosi del Napoli nel mondo, 15 milioni solo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de laurentiis un tifoso juventino mi disse che loro un presidente come me non ce l8217hanno

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Un tifoso juventino mi disse che loro un presidente come me non ce l’hanno»

Argomenti simili trattati di recente

de laurentiis tifoso juventinoDe Laurentiis: «Un tifoso juventino mi disse che loro un presidente come me non ce l’hanno» - Aurelio De Laurentiis, intervenuto a Rsi, ha detto la sua sulle critiche spesso ricevute da patron del Napoli: le parole ... Riporta ilnapolista.it

de laurentiis tifoso juventinoNapoli, intervista De Laurentiis a Rsi: «I tifosi che mi criticano? Ci sono i fuorilegge» - Aurelio De Laurentiis, intervistato da Rsi, è tornato a farsi sentire. Secondo msn.com

de laurentiis tifoso juventinoDe Laurentiis: "I napoletani mi amano, i fuorilegge no. Retroscena con uno juventino" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una interessante intervista ai microfoni di RSI, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana raccontando anche diversi aneddoti: "Pensav ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Laurentiis Tifoso Juventino