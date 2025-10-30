De Laurentiis svela a sorpresa | Tanti anni fa all’aeroporto di Torino un tifoso juventino mi chiese una foto e un autografo Il retroscena clamoroso
De Laurentiis svela: «Gli dissi: ‘Ma tu non sei juventino?’. Mi rispose: ‘Sì, ma noi un presidente come lei non ce l’abbiamo’». Il retroscena Un presidente vulcanico, un imprenditore prestato al calcio, una figura capace di dividere ma anche di costruire un modello vincente. Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, si è raccontato in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Ci sono novità sul nuovo centro sportivo SSC Napoli! Radio Kiss Kiss Napoli svela l'accelerazione di De Laurentiis e il nuovo accordo in via di definizione per l'acquisto dei terreni. Tutte le info: shorturl.at/CZVPt - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis svela a sorpresa: «Tanti anni fa, all’aeroporto di Torino, un tifoso juventino mi chiese una foto e un autografo». Il retroscena clamoroso - Mi rispose: ‘Sì, ma noi un presidente come lei non ce l’abbiamo’». Segnala calcionews24.com
De Laurentiis a sorpresa: «Una volta all’aeroporto di Torino un tifoso della Juve mi chiese una foto, io…». La rivelazione del presidente del Napoli - De Laurentiis e il retroscena juventino: il patron azzurro svela il curioso episodio avvenuto a Torino e il suo rapporto con il calcio Un presidente vulcanico, un imprenditore prestato al calcio, un u ... Scrive juventusnews24.com
De Laurentiis svela il momento più complicato di Conte a Napoli: “Ma non potevo dare quella soddisfazione” - Aurelio De Laurentiis ha parlato alla vigilia della partita che il suo Napoli giocherà contro il Manchester City all'Ethiad Stadium nella prima sfida di Champions League nella fase campionato della ... Secondo fanpage.it