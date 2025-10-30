De Laurentiis | Quando sono arrivato nel calcio non ne sapevo nulla Pensavo che il 4-4-2 fosse un modo di sedersi a tavola

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Rsi, la Radiotelevisione svizzera, in cui ha ripercorso il suo percorso nel mondo del calcio. Le parole di De Laurentiis. « Quando sono arrivato nel calcio, non ne sapevo nulla — ha raccontato —. Quando mi parlavano del 4-4-2 pensavo fosse un modo di sedersi a tavola, e tutti ridevano. Da ragazzo avevo giocato a basket, mentre l’Italia è un Paese di “pallonari”, in senso buono». Poi il parallelismo tra i due mondi che più lo rappresentano: «Il cinema mi ha insegnato la disciplina, l’amore per il lavoro e la professionalità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Quando sono arrivato nel calcio, non ne sapevo nulla. Pensavo che il 4-4-2 fosse un modo di sedersi a tavola»

