De Laurentiis premia Zoff | Simbolo del calcio italiano e portiere del Napoli per cinque anni
L’ex portiere Dino Zoff ha ricevuto un premio all’evento “Premio De Sanctis, sport rispetto e legalità” che si è tenuto a Roma; a consegnarglielo, Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis premia Zoff. Il presidente del Napoli ha scritto su X: Un piacere premiare un grande campione come Dino Zoff per il “Premio De Sanctis, sport rispetto e legalità”. Non dimentico che Zoff è stato il portiere del Napoli per 5 anni, oltre a essere un simbolo del calcio italiano. Un piacere premiare un grande campione come Dino Zoff per il “Premio De Sanctis, sport rispetto e legalità”. Non dimentico che Zoff è stato il portiere del Napoli per 5 anni, oltre a essere un simbolo del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
