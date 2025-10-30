De Laurentiis | Nel calcio non basta mai ciò che fai La gente ti chiede sempre acquisti e altro

“Quando sono arrivato nel mondo del pallone non ne sapevo nulla. Quando mi parlavano di 4-4-2 pensavo fosse un modo di sedersi a tavola. Mi dissero che il Napoli era fallito, io ero incredulo. Mia moglie e i miei figli mi dicevano: ‘Papà, ma sei matto!’. Mi comprai un pezzo di carta, non c’era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

