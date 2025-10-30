De Laurentiis a sorpresa | Una volta all’aeroporto di Torino un tifoso della Juve mi chiese una foto io… La rivelazione del presidente del Napoli
De Laurentiis e il retroscena juventino: il patron azzurro svela il curioso episodio avvenuto a Torino e il suo rapporto con il calcio. Un presidente vulcanico, un imprenditore prestato al calcio, un uomo che divide ma che ha saputo costruire un modello vincente. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è concesso una lunga intervista all’emittente RSI, spaziando dai suoi esordi nel mondo del pallone fino al rapporto con le tifoserie, inclusa quella della Juventus. Un percorso, il suo, iniziato quasi per caso e con una totale inesperienza, come ha ammesso lui stesso con una battuta che la dice lunga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Spazio Napoli. . Il sorriso sul volto di Aurelio De Laurentiis è emblematico: il presidente del Napoli è pazzo di gioia dopo la vittoria contro l'Inter #SSCNapoli #NapoliInter #DeLaurentiis - facebook.com Vai su Facebook
Gaia De Laurentiis: “Mi figlio Sebastiano? Una volta l’ho denunciato”/ “Lo trovai abbracciato al carabiniere” - Gaia De Laurentiis, ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona, si è raccontata in compagnia di suo figlio Sebastiano. Da ilsussidiario.net
Rudi Garcia attacca De Laurentiis: “Voleva fare la formazione”, e se la prende pure con Mazzarri - Venne scelto a sorpresa da De Laurentiis per guidare la squadra che aveva sul petto lo Scudetto per la prima volta dopo 33 anni. fanpage.it scrive
De Bruyne-Napoli, De Laurentiis a sorpresa: “L'ho videochiamato! Ha già preso una villa" - Il Napoli potrebbe festeggiare il suo quarto campionato di Serie A con un grande colpo di mercato, come annunciato già da settimane. Scrive tuttosport.com