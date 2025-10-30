De Laurentiis | A Napoli mi hanno sempre chiesto foto e autografi Ma allo stadio c’è chi pretende troppo senza capire
Il patron del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, a RSI: “Il calcio si vive settimana per settimana, non fai mai abbastanza. Ma io mi sento amato, anche da tifosi di altre squadre”. Aurelio De Laurentiis si è raccontato in un’intervista a RSI, ripercorrendo il suo cammino da produttore cinematografico a presidente del Napoli. Schietto come . 🔗 Leggi su 2anews.it
