De Laurentiis | A Napoli mi amano un tifoso Juventino mi fece un grande complimento

Un fiume in piena. Un racconto che mescola orgoglio, ironia e aneddoti inediti che svelano l’uomo dietro al presidente. In una lunga e sorprendente intervista rilasciata alla Radiotelevisione svizzera (RSI), Aurelio De Laurentiis ha aperto il cassetto dei ricordi, ripercorrendo la nascita del suo Napoli. Un’avventura nata quasi per caso, contro il parere della sua stessa famiglia e partendo da una “ignoranza” calcistica quasi totale. Aurelio De Laurentiis “Pensavo il 4-4-2 fosse un Modo di Sedersi a Tavola”: la Confessione Iniziale. Prima del produttore cinematografico e del presidente di successo, c’era un uomo che di calcio sapeva poco o nulla. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Laurentiis: ” A Napoli mi amano, un tifoso Juventino mi fece un grande complimento”

