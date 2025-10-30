De Laurentiis | 4-4-2? Pensavo fosse un modo di sedersi a tavola Uno juventino mi disse | ‘Un presidente come lei non ce l’abbiamo’
Il presidente del Napoli si racconta a RSI: dagli inizi nel calcio senza esperienza al paragone con il cinema, fino agli aneddoti con i tifosi. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a RSI nella quale ha ripercorso con schiettezza e ironia il suo percorso nel calcio e nel cinema. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Argomenti simili trattati di recente
#Spalletti-#Juventus, quante contraddizioni per il tecnico toscano. Solamente qualche mese fa, nel suo libro disse: “Se De Laurentiis pensava che sarei potuto andare alla Juventus non ha capito nulla di me” - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis: “Mi presero per pazzo col Napoli. Il 4-4-2? È un modo di sedersi a tavola” - ] ... Si legge su pianetazzurro.it
De Laurentiis: «Quando sono arrivato nel calcio, non ne sapevo nulla. Pensavo che il 4-4-2 fosse un modo di sedersi a tavola» - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rsi, radiotelevisione svizzera: le parole ... ilnapolista.it scrive
De Laurentiis: "I napoletani mi amano, i fuorilegge no. Retroscena con uno juventino" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una interessante intervista ai microfoni di RSI, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana raccontando anche diversi aneddoti: "Pensav ... Come scrive msn.com