De Laurentiis | 4-4-2? Pensavo fosse un modo di sedersi a tavola Uno juventino mi disse | ‘Un presidente come lei non ce l’abbiamo’

Il presidente del Napoli si racconta a RSI: dagli inizi nel calcio senza esperienza al paragone con il cinema, fino agli aneddoti con i tifosi. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a RSI nella quale ha ripercorso con schiettezza e ironia il suo percorso nel calcio e nel cinema. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it