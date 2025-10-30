De Bruyne ecco il programma di guarigione dei prossimi cinque mesi | avrà le stampelle per 4-6 settimane

De Bruyne, il programma di guarigione dei prossimi cinque mesi: avrà le stampelle per 4-6 settimane Il giornale belga DH Les sports scrive dell’operazione di De Bruyne e soprattutto del programma di cura, recupero e riabilitazione che attende il centrocampista del Napoli. Come sappiamo, è stato operato da Geert Declercq. Intervento al bicipite femorale della coscia destra (uno dei muscoli del bicipite femorale). Concretamente, si trattava di riattaccare il muscolo per ricreare una posizione corretta in vista della guarigione. A sovrintendere al processo di riabilitazione sarà Lieven Maesschaelck il fisioterapista che seguirà i mesi di cura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, ecco il programma di guarigione dei prossimi cinque mesi: avrà le stampelle per 4-6 settimane

L'intervento di De Bruyne è perfettamente riuscito. La nota della SSC Napoli comunica: "Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia de

