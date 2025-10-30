DAZN si accorda con la FIFA per il rilancio durante il 2026 del servizio FIFA+

Dopo il successo globale della FIFA Club World Cup 2025™ che ha raggiunto miliardi di tifosi, FIFA e DAZN uniscono le forze per compiere il passo successivo nella loro partnership strategica: il rilancio globale di FIFA+, in arrivo il prossimo anno sulla piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo. La nuova "Global Home of Football" Attraverso la nuova collaborazione tra FIFA e .

