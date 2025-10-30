Dazi reciproci Cina-Usastop di un anno

11.15 La Cina sospenderà per un anno "le misure di controllo dell'export". Così Pechino dopo l'incontro Xi-Trump. Gli Usa avevano inasprito i controlli sulle terre rare e altri materiali commerciali per produrre tecnologie avanzate. Ora, in cambio, stop degli Usa alle restrizioni commerciali "alle entità possedute almeno al 50% da entità nella lista di sanzioni". 47% dazi a prodotti cinesi (da 57%), il 10% per i chimici per produrre Fentanyl in Usa (erano al 20%). Stop ad altri dazi reciproci per 1 anno. Trump:"Ad aprile andrò in Cina". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'imposizione unilaterale dei cosiddetti "dazi reciproci" da parte degli Stati Uniti ha minato gravemente il sistema commerciale globale e inflitto un duro colpo ai Paesi in via di sviluppo, ha dichiarato il direttore esecutivo del South Centre. - X Vai su X

Dopo due giorni d’intensi negoziati a Kuala Lampur, le delegazioni di Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo preliminare sul reciproco commercio. Dalle prime dichiarazioni dovrebbe tenere l’attuale tregua sui dazi. Dettagli in questo articolo di Trasport - facebook.com Vai su Facebook

La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi - Scongiurati i nuovi dazi del 100 per cento sulle importazioni dalla Cina minacciati da Trump. Da ilfoglio.it

Accordo preliminare tra Usa e Cina sui dazi ed esportazioni - Dopo due giorni d’intensi negoziati a Kuala Lampur, le delegazioni di Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo preliminare sul reciproco commercio. trasportoeuropa.it scrive

Non solo Cina: i nuovi dazi di Trump mandano in confusione i mercati - Tra gli annunci di Trump sui dazi sulla Cina, le minacce di escalation e il dietrofront sui farmaci, i mercati oscillano. Si legge su startmag.it