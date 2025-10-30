Dazi al Canada Senato Usa boccia Trump

1.16 Con 50 voti a 46 il Senato Usa ha revocato il potere di Trump di imporre dazi al Canada, con 4 repubblicani (Collins, McConnell, Murkowski, Paul) a favore della misura insieme ai democratici. La decisione segue l'aumento del 10% dei dazi voluto da Trump in risposta a uno spot antidazi prodotto dal governo dell'Ontario. Sebbene il voto sia simbolico, segnala una crescente preoccupazione bipartisan per l'impatto economico delle tariffe su famiglie e imprese.La misura rischia di essere bloccata alla Camera a maggioranza repubblicana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

