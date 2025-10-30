Davigo nuovamente condannato | la parabola finale dell’ex moralizzatore della magistratura

Confermate tutte le accuse nei confronti dell'ex volto di Mani Pulite L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Davigo nuovamente condannato: la parabola finale dell’ex moralizzatore della magistratura

Argomenti simili trattati di recente

Il pregiudicato Davigo di nuovo condannato - Confermata nell’appello bis la condanna dell’ex pm per rivelazione di segreto: un anno e tre mesi ... Secondo ilfoglio.it

Caso Amara, in appello bis confermato un anno e tre mesi all'ex pm Davigo - L’ex magistrato è imputato per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dei verbali resi dall'avvocato Piero Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Riporta tg24.sky.it

Davigo ancora condannato per rivelazione di segreti - La Corte d'appello di Brescia riconferma il verdetto: un anno e tre mesi all'ex pm e consigliere Csm I suoi ex colleghi della Cassazione avevano provato a graziarlo almeno in parte, concedendogli un n ... Si legge su msn.com