Davigo nuovamente condannano | la parabola finale dell’ex moralizzatore della magistratura
Confermate tutte le accuse nei confronti dell'ex volto di Mani Pulite L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Confermata la condanna in appello bis a Davigo. Un anno e tre mesi all’ex pm di Mani Pulite - Terza condanna (a un anno e tre mesi) per l’ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo (foto), accusato di rivelazione ... Riporta msn.com
Il pregiudicato Davigo di nuovo condannato - Confermata nell’appello bis la condanna dell’ex pm per rivelazione di segreto: un anno e tre mesi ... Secondo ilfoglio.it
Davigo, condanna confermata: "La sua colpa? Ripristinare la legge" - Veleni e sospetti, rivelazione del segreto di ufficio sui verbali di Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Come scrive msn.com