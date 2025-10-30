Davigo condanna confermata | La sua colpa? Ripristinare la legge
di Beatrice Raspa BRESCIA Il ricorso (bis) in Cassazione è assicurato. Perché l’ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo si è mosso "non per nuocere a un’indagine, ma per farla partire, quindi per ripristinare la legge che ha sempre difeso maniacalmente. E non aveva alcun interesse personale, tutto il contrario". Parola dell’avvocato Davide Steccanella, ieri a Brescia per perorare davanti alla seconda sezione della Corte d’appello, nell’ambito di un secondo processo d’appello disposto dalla Cassazione dopo un rinvio, l’assoluzione dell’ex magistrato da lui assistito con il collega Franco Coppi. La storia è nota alle cronache. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
