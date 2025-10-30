Davigo ancora condannato per rivelazione di segreti

I suoi ex colleghi della Cassazione avevano provato a graziarlo almeno in parte, concedendogli un nuovo processo: ma anche il remake del giudizio d'appello vede Piercamillo Davigo condannato a un anno e tre mesi di carcere per tutte le accuse che gli venivano contestate. Ovvero, la divulgazione qua e là dei verbali sulla fantomatica loggia Ungheria, consegnati a Davigo dal pm milanese Paolo Storari, e di lì a poco divenuti di pubblico dominio. Una brutta storia e una brutta condanna, che chiude nel modo meno glorioso la carriera del "Dottor Sottile" di Mani Pulite. Certo, manca ancora un passo: il nuovo ricorso in Cassazione, che il difensore di Davigo preannuncia (con buona pace del Davigo di una volta, che considerava appelli e ricorsi un ostacolo al rapido accertamento della verità). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

