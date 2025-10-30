Davigo ancora condannato per rivelazione di segreti
I suoi ex colleghi della Cassazione avevano provato a graziarlo almeno in parte, concedendogli un nuovo processo: ma anche il remake del giudizio d'appello vede Piercamillo Davigo condannato a un anno e tre mesi di carcere per tutte le accuse che gli venivano contestate. Ovvero, la divulgazione qua e là dei verbali sulla fantomatica loggia Ungheria, consegnati a Davigo dal pm milanese Paolo Storari, e di lì a poco divenuti di pubblico dominio. Una brutta storia e una brutta condanna, che chiude nel modo meno glorioso la carriera del "Dottor Sottile" di Mani Pulite. Certo, manca ancora un passo: il nuovo ricorso in Cassazione, che il difensore di Davigo preannuncia (con buona pace del Davigo di una volta, che considerava appelli e ricorsi un ostacolo al rapido accertamento della verità). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
“Davigo non deve rispondere di nulla, infatti è testimone e non è indagato: è riuscito nello scopo difficilissimo di tutelare il segreto”. Dopo l’arringa dell’avv. Marco Travaglio, Davigo è stato indagato e condannato dai giudici, oggi per la quinta volta. - X Vai su X
La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna a un anno e tre mesi per l'ex magistrato Piercamillo Davigo imputato per 'rivelazione del segreto d'ufficio' in relazione alla vicenda dei verbali resi dall'avvocat Vai su Facebook
Davigo ancora condannato per rivelazione di segreti - La Corte d'appello di Brescia riconferma il verdetto: un anno e tre mesi all'ex pm e consigliere Csm I suoi ex colleghi della Cassazione avevano provato a graziarlo almeno in parte, concedendogli un n ... Lo riporta ilgiornale.it
Davigo, condanna confermata: "La sua colpa? Ripristinare la legge" - Veleni e sospetti, rivelazione del segreto di ufficio sui verbali di Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Scrive msn.com
Il pregiudicato Davigo di nuovo condannato - Confermata nell’appello bis la condanna dell’ex pm per rivelazione di segreto: un anno e tre mesi ... Da ilfoglio.it