Davidovich Fokina vince e sfotte i tifosi francesi a Parigi il suo rivale | Devo solo stare zitto
Alejandro Davidovich Fokina dopo aver vinto contro Cazaux nel secondo turno di Parigi è esploso contro i tifosi francesi celebrando la vittoria in modo provocatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Bufera su Davidovich #Fokina: l'esultanza a Parigi fa infuriare il pubblico che comincia a fischiarlo. E lui.... - X Vai su X
Bufera su Davidovich Fokina: l'esultanza a Parigi fa infuriare il pubblico che comincia a fischiarlo. E lui.... Vai su Facebook
Davidovich Fokina vince e sfotte i tifosi francesi a Parigi, il suo rivale: “Devo solo stare zitto” - Alejandro Davidovich Fokina dopo aver vinto contro Cazaux nel secondo turno di Parigi è esploso contro i tifosi francesi celebrando la vittoria in modo ... fanpage.it scrive
Davidovich Fokina, la maledizione continua: quinta finale persa su cinque - Lunedì entrerà in top 15, nonostante la sua bacheca sia ancora a secco di titoli ... Si legge su ubitennis.com
ATP 500, Basilea: Fonseca vince gli Swiss Indoors contro Davidovich Fokina! - ATP 500, Basilea: Fonseca vince il suo secondo trofeo del circuito ATP contro Davidovich Fokina che resta fermo a zero trofei! generationsport.it scrive