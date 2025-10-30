David Richards ex capo delle Forze Armate britanniche | L’Ucraina non può vincere e deve negoziare la pace con la Russia

L’ Ucraina non è in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia e dovrebbe avviare negoziati di pace con Mosca. A dirlo è il Field Marshal Lord David Richards, ex capo di Stato Maggiore della Difesa del Regno Unito – ovvero l’ufficiale che, dal 2010 al 2013, è stato il vertice assoluto delle forze armate britanniche, consigliere militare diretto del Primo Ministro e membro del National Security Council. Promosso quest’anno al rango “cinque stelle” di Field Marshal – il più alto possibile, riservato a figure eccezionali – Richards ha guidato le forze Nato in Afghanistan nel periodo 2006-2007. 🔗 Leggi su It.insideover.com

