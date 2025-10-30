David Juve ancora rimandato: la prestazione non esalta il pubblico bianconero. Ennesima performance tutt’altro che esaltante.. Una serata da dimenticare in fretta per Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato con grandi aspettative per dare la scossa all’attacco della Vecchia Signora, è incappato in una prestazione incolore, che gli è valsa la palma di peggiore in campo secondo la “Gazzetta dello Sport”. In una partita in cui la Juventus ha faticato a trovare fluidità offensiva, David è sembrato l’ombra del giocatore ammirato a Lilla in Ligue 1. Pochi spunti, movimenti poco incisivi e un’intesa con i compagni ancora tutta da costruire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David Juve, inizio da dimenticare: ennesima bocciatura nonostante la vittoria. Il suo voto è ancora basso e la pagella è una sentenza: «Ritmi non da Serie A»