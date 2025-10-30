David Juve inizio da dimenticare | ennesima bocciatura nonostante la vittoria Il suo voto è ancora basso e la pagella è una sentenza | Ritmi non da Serie A
David Juve ancora rimandato: la prestazione non esalta il pubblico bianconero. Ennesima performance tutt’altro che esaltante.. Una serata da dimenticare in fretta per Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato con grandi aspettative per dare la scossa all’attacco della Vecchia Signora, è incappato in una prestazione incolore, che gli è valsa la palma di peggiore in campo secondo la “Gazzetta dello Sport”. In una partita in cui la Juventus ha faticato a trovare fluidità offensiva, David è sembrato l’ombra del giocatore ammirato a Lilla in Ligue 1. Pochi spunti, movimenti poco incisivi e un’intesa con i compagni ancora tutta da costruire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Pagelle Juve: Cambiaso svogliato, David rassegnato, se ne salva solo uno - facebook.com Vai su Facebook
"#jonathandavid" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Jonathan David flop: fino a quando la Juventus può ancora aspettarlo - Scopri le sfide che affronta nel campionato italiano e l'impatto sulle ambizioni del club. Riporta newsmondo.it
Juventus in crisi gol: il doppio centravanti non basta. Bianconeri senza reti da quattro partite - Bianconeri senza reti da quattro partite Vlahovic e David ancora a secco: l’attacco della Juve non segna dal 16 settembre, lo ... Secondo tuttojuve.com
De Magistris: "Per quanto tempo la Juve può aspettare David? Per ora è ai livelli di Anelka e Bendtner" - Sulle pagine di "TMW", il collega Raimondo De Magistris fornisce un'analisi sul rendimento di Jonathan David in questo inizio di stagione alla Juventus: "Non ha funzionato ... Lo riporta tuttojuve.com