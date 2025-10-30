Datti una calmata Uomini e Donne Maria De Filippi fuori di sé | l’attacco clamoroso alla dama

La puntata di Uomini e Donne si è aperta con l’ennesimo faccia a faccia tra Federico Mastrostefano e Agnese. Lei non riesce a capacitarsi del fatto che il cavaliere non provi attrazione nei suoi confronti e il confronto si è acceso fino a chiamare in causa Maria De Filippi, che è intervenuta in modo deciso. La conduttrice ha ricordato come possa capitare a chiunque, anche alle donne considerate molto belle, di non piacere a qualcuno, per poi esprimere un netto dissenso su quanto detto dalla dama nel post puntata. “Io ho visto il vostro post puntata e avevo deciso di non mandarlo in onda per protezione tua, ma adesso spero che la regia lo mandi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Datti una calmata”. Uomini e Donne, Maria De Filippi fuori di sé: l’attacco clamoroso alla dama

